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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 12:35

В Коми Opel сбил перебегавшего дорогу 15-летнего подростка

В Сыктывкаре Opel сбил 15-летнего подростка
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 1 сентября, в Сыктывкаре автомобиль Opel Astra сбил 15-летнего подростка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 18:46. Молодой человек 1998 года рождения ехал за рулем Opel по Сысольскому шоссе со стороны Выльгорта. Водитель решил повернуть налево в сторону улицы Лесопарковой. Около дома №76 иномарка сбила подростка. Юноша перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал подросток. Мальчик получил ушиб мягких тканей левой голени. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Мальчик находился на улице без сопровождения взрослых. Водитель получил права в 2017 году.

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