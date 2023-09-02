Пытался толкнуть и вырваться: жителя Коми, мешавшего работе пристава, оштрафовали

Толкавшего пристава жителя Коми оштрафовали на тысячу рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Жителя села Корткерос привлекли к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава-исполнителя по принудительному приводу. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
Инцидент произошел 14 августа. В девять утра к мужчине в квартиру пришел пристав. Сотрудник ФССП прибыл туда на основании постановления о принудительном приводе. Однако хозяин квартиры стал ругаться. Более того, житель Коми пытался вырваться и оттолкнуть пристава. Таким образом он воспрепятствовал законной деятельности сотрудника ФССП.
Было заведено административное дело. Жителя Коми оштрафовали на тысячу рублей.
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