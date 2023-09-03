В этом году больше всего поддельных купюр обнаружили в Сыктывкаре и Ухте

С начала 2023 года в Республике Коми зафиксировали девять фактов сбыта поддельных купюр. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

По одному случаю было зафиксировано в Сыктывдинском районе и Воркуте, 2 - в Ухте, 5 - в Сыктывкаре.

В МВД по Коми рекомендуют жителям республики быть осторожными и проверять деньги. Если в руках оказалась поддельная купюра, необходимо обратиться в полицию.

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