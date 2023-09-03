Не справился с управлением: в Сосногорске водитель легковушки устроил ДТП

Накануне в Сосногорске столкнулись встречные автомобили марки ВАЗ и Chevrolet Niva. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло на автодороге Подъезд к селу Дутово.

Водитель автомобиля марки ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet Niva.

69-летний водитель «Нивы» получил различные травмы. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

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