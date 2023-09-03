Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 сентября 2023 8:00

Не справился с управлением: в Сосногорске водитель легковушки устроил ДТП

В Коми при столкновении двух автомобилей пострадал пенсионер
Источник:kp.ru
Не справился с управлением: в Сосногорске водитель легковушки устроил ДТП

Не справился с управлением: в Сосногорске водитель легковушки устроил ДТП

Накануне в Сосногорске столкнулись встречные автомобили марки ВАЗ и Chevrolet Niva. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло на автодороге Подъезд к селу Дутово.

Водитель автомобиля марки ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet Niva.

69-летний водитель «Нивы» получил различные травмы. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В этом году больше всего поддельных купюр обнаружили в Сыктывкаре и Ухте (подробнее)