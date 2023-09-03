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НовостиОбщество3 сентября 2023 10:00

3 из 10 жителей Сыктывкара решили, что установят самозапрет на выдачу кредитов

29% жителей Сыктывкара решили, что оформят отказ от кредитования
Источник:kp.ru
3 из 10 жителей Сыктывкара решили, что установят самозапрет на выдачу кредитов

3 из 10 жителей Сыктывкара решили, что установят самозапрет на выдачу кредитов

Кабмин ободрил инициативу, разрешающую гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Эксперты сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, планируют ли жители Сыктывкара установить подобный запрет.

Около 77% опрошенных граждан одобряют возможность установления самозапрета на выдачу кредитов.

29% жителей Сыктывкара решили, что оформят отказ от кредитования, как только заработает соответствующий функционал. Еще 31% опрошенных оформлять самозапрет не планируют.

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