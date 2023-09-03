В Коми границы зон затопления установят до конца следующего года

До конца 2024 года в Республике Коми установят границы зон затопления. В пресс-службе регионального Министерства природы сообщили, что в настоящее время работа продолжается.

На сегодняшний день в ЕГРН внесены сведения о зонах подтопления, затопления в следующих населенных пунктах: деревни Крестовка и Лёждуг в Усть-Цилемском районе, села Ёрмица, Окунев Нос, Хабариха, Усть-Цильма, Верхнее Бугаево и Среднее Бугаево, Дутово и Шердино (Вуктыл), Заречье (Сыктывкар).

Двинско-Печорское бассейновое водное управление утвердило график установления границ зон затопления (подтопления) на территории Коми . Потребность в установлении границ зон затопления (подтопления) определена в 72 населенных пунктах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медвежата Ворчун и Толстун из Коми активно готовятся к зиме (подробнее)