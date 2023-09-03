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НовостиОбщество3 сентября 2023 12:00

В Коми границы зон затопления установят до конца следующего года

Потребность в установлении границ зон затопления определена в 72 населенных пунктах Коми
Источник:kp.ru
В Коми границы зон затопления установят до конца следующего года

В Коми границы зон затопления установят до конца следующего года

До конца 2024 года в Республике Коми установят границы зон затопления. В пресс-службе регионального Министерства природы сообщили, что в настоящее время работа продолжается.

На сегодняшний день в ЕГРН внесены сведения о зонах подтопления, затопления в следующих населенных пунктах: деревни Крестовка и Лёждуг в Усть-Цилемском районе, села Ёрмица, Окунев Нос, Хабариха, Усть-Цильма, Верхнее Бугаево и Среднее Бугаево, Дутово и Шердино (Вуктыл), Заречье (Сыктывкар).

Двинско-Печорское бассейновое водное управление утвердило график установления границ зон затопления (подтопления) на территории Коми . Потребность в установлении границ зон затопления (подтопления) определена в 72 населенных пунктах.

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