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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 13:00

В Сыктывкаре женщина устроила ДТП и попала в больницу

В Сыктывкаре при столкновении двух иномарок пострадала женщина
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре женщина устроила ДТП и попала в больницу

В Сыктывкаре женщина устроила ДТП и попала в больницу

Накануне в Сыктывкаре столкнулись автомобили марок Lifan и Datsun. В региональной Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло на улице Орджоникидзе.

Виновницей аварии оказалась водитель автомобиля марки Lifan. При повороте налево она не уступила дорогу движущейся иномарке.

В результате ДТП пострадала 51-летняя водитель «Лифана». Женщина получила травмы различной степени тяжести.

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