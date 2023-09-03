В Сыктывкаре женщина устроила ДТП и попала в больницу

Накануне в Сыктывкаре столкнулись автомобили марок Lifan и Datsun. В региональной Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло на улице Орджоникидзе.

Виновницей аварии оказалась водитель автомобиля марки Lifan. При повороте налево она не уступила дорогу движущейся иномарке.

В результате ДТП пострадала 51-летняя водитель «Лифана». Женщина получила травмы различной степени тяжести.

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