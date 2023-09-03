В Сыктывкаре произошел пожар в квартире нежилого дома

Вчера, второго сентября, в Сыктывкаре загорелась квартира в нежилом доме. На место происшествия оперативно направились пожарно-спасательные подразделения.

ЧП произошло на улице Дырнос. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, обошлось без пострадавших.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас устанавливаются все детали ЧП.

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