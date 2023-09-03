В Коми за два дня сентября в ДТП пострадали 6 несовершеннолетних

За два дня сентября в Республике Коми в результате ДТП пострадали 6 несовершеннолетних. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что дети, не зная ПДД, подвергают свое здоровье и жизнь опасности, забывая, что должны соблюдать правила дорожного движения.

Так, первого сентября в Усть-Цилемском районе водитель автомобиля марки Renault сбил 7-летнего велосипедиста во время выезда со двора.

Еще одно ДТП произошло в этот же день в Сыктывкаре. Водитель автомобиля марки Opel при повороте на улицу Лесопарковую сбил 15-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.

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