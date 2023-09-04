Ударился головой и скончался: воркутинец толкнул мужчину в сторону лестницы

21-летний воркутинец толкнул в сторону лестницы 50-летнего мужчину, который получил травму и скончался в больнице. В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что расследование уголовного дела завершено.

Все произошло в июне текущего года в пгт. Северный. Нетрезвый молодой человек повздорил с мужчиной, и в ходе конфликта толкнул его в сторону лестницы. Потерпевший упал и ударился головой о ступени. От полученной травмы он скончался в больнице.

В скором времени уголовное дело направят в суд на рассмотрение.

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