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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 5:48

Держал в руке нож: усть-куломец ворвался к дом к соседям и угрожал им убийством

Житель Коми ворвался в дом к соседям и угрожал им ножом
Источник:kp.ru
Держал в руке нож: усть-куломец ворвался к дом к соседям и угрожал им убийством

Держал в руке нож: усть-куломец ворвался к дом к соседям и угрожал им убийством

Суд приговорил к 400 часам исправительных работ жителя села Дон Усть-Куломского района Коми за угрозу убийством соседям и незаконное проникновение в их жилище. Как сообщили в пресс-службе судов РК, свою вину он признал.

Первого мая текущего года пьяный усть-куломец решил выяснить отношения с соседом и ворвался в его дом. Подсудимый, решив его запугать, высказывал в его адрес угрозы убийством и размахивал перед ним ножом.

После этого усть-куломец начал угрожать свояченице потерпевшего. Он, желая ее запугать, демонстрировал нож, держа его в непосредственной близости от нее, направив в ее сторону острие клинка.

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