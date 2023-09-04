За сутки в Коми сгорели два дачных дома

В субботу, второго сентября, в Республике Коми сгорели два садовых дома. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе МЧС по РК.

В пожарно-спасательную службу в 17:57 поступило сообщение о возгорании дома в СНТ «Север» в Сыктывкаре. Возгорание было ликвидировано в 22:28. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправного электрооборудования.

Еще один пожар произошел в СНТ «Игра» Сыктывдинского района Коми. В 19:34 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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