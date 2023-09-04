В первую неделю сентября в Коми останется теплая погода

В первую неделю сентября в Республике Коми сохранится теплая погода. Такой прогноз дали синоптики ЦГМС.

В среднем температурный фон будет выше обычного на 4-6 градусов. В ночное время суток температура воздуха будет колебаться в пределах +7, +12 градусов, в дневное - +18, +23 градуса.

Под влиянием области высокого атмосферного давления в начале недели ожидается небольшая облачность и преимущественно без осадков.

Потом в Коми с усилением влияния северо-атлантического циклона станет облачно, будут идти небольшие и умеренные дожди, локально с ливнями, грозами и порывистым ветром. Температурный фон понизится до +11, +16 градусов.

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