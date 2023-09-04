За неделю в Коми сильно подешевела капуста

Сотрудники Комистата рассказали, какие продукты подорожали и подешевели с 22 по 28 августа.

За неделю в Республике Коми выросли цены: на масло сливочное — на 0,9%, яблоки — на 1,4%, чай черный байховый — на 1,6%, молоко пастеризованное — на 1,7%, макаронные изделия, соль поваренную, вермишель — на 3,4-3,7%, муку пшеничную — на 4,3%, огурцы - на 5,1%, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 5,6%, колбасы вареные — на 6,9%.

Зафиксировано понижение цен: на бананы — на 1,5%, свеклу — на 4%, помидоры — на 8,3%, картофель — на 9,6%, морковь — на 11,7%, лук репчатый — на 15,1%, капусту белокочанную - на 24,8%.

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