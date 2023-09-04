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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 7:48

В съемной питерской квартире обнаружили труп 19-летнего студента из Сыктывкара

Тела студентов из Каменска-Уральского и Сыктывкара нашли в питерской квартире
Источник:kp.ru
В съемной питерской квартире обнаружили труп 19-летнего студента из Сыктывкара

В съемной питерской квартире обнаружили труп 19-летнего студента из Сыктывкара

В питерской съемной квартире обнаружили тела двоих 19-летних студентов из Каменска-Уральского и Сыктывкара.

Погибший парень снимал квартиру вместе товарищем из Екатеринбурга. Последний забеспокоился, что его сосед не выходит на связь несколько дней. Когда он вернулся домой из Екатеринбурга, обнаружил страшную картину - его сосед вместе с 19-летним гостем были мертвы.

Экспертиза установила, что смерть парней наступила более суток назад. По предварительной версии, они скончались от передозировки наркотиков, сообщает Mash на Мойке.

В квартире следователи нашли неизвестный порошок белого цвета. В настоящее время проводится расследование.

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