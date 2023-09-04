Машина покатилась назад: в Воркуте иномарка задавила 10-летнюю девочку

Накануне в Воркуте автомобиль Nissan Primera покатился назад и наехал на 10-летнюю девочку. Детали случившегося рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

ДТП произошло во дворе дома №4Б по улице Чернова. Ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося.

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