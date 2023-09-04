Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2023 8:18

Машина покатилась назад: в Воркуте иномарка задавила 10-летнюю девочку

В Коми иномарка покатилась назад и наехала на 10-летнюю девочку
Источник:kp.ru
Машина покатилась назад: в Воркуте иномарка задавила 10-летнюю девочку

Машина покатилась назад: в Воркуте иномарка задавила 10-летнюю девочку

Накануне в Воркуте автомобиль Nissan Primera покатился назад и наехал на 10-летнюю девочку. Детали случившегося рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

ДТП произошло во дворе дома №4Б по улице Чернова. Ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В съемной питерской квартире обнаружили труп 19-летнего студента из Сыктывкара (подробнее)