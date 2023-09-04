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НовостиОбщество4 сентября 2023 8:48

У 7 из 10 работодателей в Сыктывкаре отсутствуют доплаты по больничным листам

В Сыктывкаре 7 из 10 работодателей не доплачивают сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности
Источник:kp.ru
У 7 из 10 работодателей в Сыктывкаре отсутствуют доплаты по больничным листам

У 7 из 10 работодателей в Сыктывкаре отсутствуют доплаты по больничным листам

Сервис Super Job провел исследование и выяснил, что у 7 из 10 работодателей в Сыктывкаре отсутствуют доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности.

5% компаний доплачивают сотрудникам, которые ушли на больничный, до фактического заработка, 6% - до среднего заработка. 1% компаний платят фиксированную выплату сверх больничного листа.

11% работодателей решают вопрос о выплатах сверх больничного листа индивидуально.

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