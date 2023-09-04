В Коми отменили особый противопожарный режим Фото: Иван МАКЕЕВ

С понедельника, 4 сентября, в Коми отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление приняло республиканское правительство.

– Отменить особый противопожарный режим в лесах на территории Республики Коми с 4 сентября, – говорится в документе.

Такое решение было принято в связи с тем, что ситуация с лесными пожарами в регионе стабилизировалась. С мая по август в Коми произошли 132 таких возгорания. Их совокупная площадь превысила 1336 гектар. Больше всего лесных пожаров зарегистрировали в конце лета.

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