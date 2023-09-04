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НовостиОбщество4 сентября 2023 9:49

В Сыктывкаре зафиксирован очередной рост цен на бензин

На сыктывкарской заправке снова выросли цены на топливо
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Сегодня по прежнему дешевле всего заправиться можно на лукойловских заправках

Сегодня по прежнему дешевле всего заправиться можно на лукойловских заправках

В Сыктывкаре выросли цены на бензин. Так, горючее на заправках «Движение Коми» подорожало сразу на 1-2 рубля. В прошлый раз стоимость бензина в столице республики менялась неделю назад.

Как сообщает издание «Комиинформ», дешевле всего на сегодняшний день стоит заправиться на бензоколонках «Лукойл».

Компания «Лукойл»

АИ-92 - 48,97 руб. - без изменений.

АИ-95 - 52,19 руб. - без изменений.

ДТ - 62,24 руб. - без изменений.

«Движение Коми»

АИ-92 - 51,99 руб. (было 49,99 руб.) - плюс 2 руб.

АИ-95 - 55,99 руб. (было 54,99 руб.) - плюс 1 руб.

ДТ - 63,99 руб. (было 61,99 руб.) - плюс 2 руб.

Компания «2000»

АИ-92 - 49,20 руб. - без изменений.

АИ-95 - 54,90 руб. - без изменений.

ДТ - 61,90 руб. - без изменений.

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