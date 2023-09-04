В Сыктывкаре зафиксирован очередной рост цен на бензин

Сегодня по прежнему дешевле всего заправиться можно на лукойловских заправках

В Сыктывкаре выросли цены на бензин. Так, горючее на заправках «Движение Коми» подорожало сразу на 1-2 рубля. В прошлый раз стоимость бензина в столице республики менялась неделю назад.

Как сообщает издание «Комиинформ», дешевле всего на сегодняшний день стоит заправиться на бензоколонках «Лукойл».

Компания «Лукойл»

АИ-92 - 48,97 руб. - без изменений.

АИ-95 - 52,19 руб. - без изменений.

ДТ - 62,24 руб. - без изменений.

«Движение Коми»

АИ-92 - 51,99 руб. (было 49,99 руб.) - плюс 2 руб.

АИ-95 - 55,99 руб. (было 54,99 руб.) - плюс 1 руб.

ДТ - 63,99 руб. (было 61,99 руб.) - плюс 2 руб.

Компания «2000»

АИ-92 - 49,20 руб. - без изменений.

АИ-95 - 54,90 руб. - без изменений.

ДТ - 61,90 руб. - без изменений.

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