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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:19

В Сыктывкаре появится новая школа на 825 мест

Глава Коми проинспектировал ход строительства школы в местечке Емваль в Сыктывкаре
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Сыктывкаре строится школа на 825 мест. Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре строится школа на 825 мест. Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре в местечке Емваль строится новая школа. Образовательное учреждение рассчитано на 825 мест. Ход строительства важного для города объекта проинспектировал глава Коми Владимир Уйба.

Сейчас рабочие монтируют стеновые панели, плиты перекрытия второго и третьего этажа, ведут работы по устройству монолитных участков, кирпичной кладки второго и третьего этажа, а также строят теплотрассу. Также в планах работников проложить внутренние инженерные системы и уплотнить основания под стадион. На территории школы также установят беговую дорожку и игровые зоны.

Известно, что готовность объекта составляет 45%.

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