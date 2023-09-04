В Сыктывкаре появится новая школа на 825 мест

В Сыктывкаре строится школа на 825 мест. Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре в местечке Емваль строится новая школа. Образовательное учреждение рассчитано на 825 мест. Ход строительства важного для города объекта проинспектировал глава Коми Владимир Уйба.

Сейчас рабочие монтируют стеновые панели, плиты перекрытия второго и третьего этажа, ведут работы по устройству монолитных участков, кирпичной кладки второго и третьего этажа, а также строят теплотрассу. Также в планах работников проложить внутренние инженерные системы и уплотнить основания под стадион. На территории школы также установят беговую дорожку и игровые зоны.

Известно, что готовность объекта составляет 45%.

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