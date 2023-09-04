Под Ухтой столкнулись «Лада» и Hyundai: пострадали пять человек

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 3 сентября, в Ухте столкнулись ВАЗ-21150 и Hyundai Solaris, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 19.30. 18-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по автодороге Ухта – Дальний. На третьем километре он повернул налево и не уступил дорогу встречному Hyundai. В итоге транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадали пять человек. Водитель отечественного авто получил закрытый перелом левой лодыжки. Молодого человека увезли в больницу. Кроме того, у 20-летнего пассажира диагностировали ушиб грудной клетки, а у 17-летней пассажирки – закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. 30-летний водитель Hyundai получил ушиб левого плеча, а его 33-летний пассажир – ушибленные раны головы и нижней губы.

Водитель ВАЗа получил права в этом году. Его ни разу не привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

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