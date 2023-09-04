Живого места не оставил: молодой мужчина из Коми зверски расправился с родной матерью

В Усинске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве собственной матери Фото: Олег ЗОЛОТО

В Усинске осудят 33-летнего мужчину, обвиняемого в гибели матери. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По информации ведомства, трагедия развернулась в мае этого года. Усинец отмечал праздники и сильно выпивал. В какой-то момент он и его 64-летняя мать начали сильно ругаться, мужчина вспылил и набросился на женщину с кулаками. Сын зверски избил родную мать, пока та не упала замертво.

- Во время конфликта, возникшего на почве длительного злоупотребления им алкоголем, мужчина избил мать, нанеся ей не менее 21 удара руками и ногами по телу. В результате потерпевшей были причинены множественные травмы, которые повлекли наступление ее смерти, - говорится в материалах дела.

В прокуратуре уточнили, что мужчина свою вину в смерти матери полностью признал. Теперь он ожидает суда, который решит его дальнейшую судьбу.

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