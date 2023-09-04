Третий день нет вестей: в Коми при загадочных обстоятельствах исчезла молодая женщина в хиджабе

С собой у пропавшей была черная кожаная дамская сумка. Фото из личного архива пропавшей

В Коми начались поиски 46-летней Валентины Фот из Усинска. Женщина ушла из дома 2 сентября, и с тех пор она не выходит на связь с близкими.

Об исчезновении горожанки сообщили волонтеры группы «Хорошие люди Усинска». По их информации, Валентина Фот взяла с собой черную сумку и ушла в неизвестном напарвлении.

Приметы пропавшей: рост около 163 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы до лопаток, серо-зеленые глаза.

В день исчезновении Валентина была одета в серый платок (хиджаб), кофту с пуговицами светло-фисташкового цвета, фиолетовую кофту, темно-синие джинсы, черные кожаные кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении женщины, сообщите ее по номеру 112, 8(82144) 5-44-57 или 8(963)-557-01-54.

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