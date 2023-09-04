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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 10:47

Сыктывкарец призывал в интернете к терроризму: его посадили почти на три года

Призывавший к терроризму сыктывкарец получил почти 3 года колонии
Источник:kp.ru
Сыктывкарец призывал в интернете к терроризму: его посадили почти на три года

Сыктывкарец призывал в интернете к терроризму: его посадили почти на три года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре 37-летнего местного жителя обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Коми.

Фигурант не раз оставлял комментарии в открытых сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Сыктывкарец публично призывал к посягательствам на жизнь одного из российских государственных деятелей. Лингвистическая экспертиза показала, что в этих комментариях содержатся признаки призыва к терроризму.

Второй Западный окружной военный суд признал сыктывкарца виновным. Жителя Коми приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, жителю Сыктывкара на два года запретили администрировать сайты.

– Приговор вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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