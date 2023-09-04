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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:49

В Коми упразднят поселок Ярега в Усть-Вымском районе

В Коми упразднят поселок в Усть-Вымском районе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Поселение Яренга еще 15 лет назад было признано неперспективным. Фото: Типичная Ярега|vk.com/yarega11

Поселение Яренга еще 15 лет назад было признано неперспективным. Фото: Типичная Ярега|vk.com/yarega11

В Усть-Вымском районе Коми упразднят поселок Ярега. Соответствующее решение будет принято на заседании Госсовета 21 сентября. Если региональные парламентарии согласятся с предложением Совета района, то упоминание поселка вычеркнут из республиканских законов.

В 2008 году поселок был признан бесперспективным из-за отсутствия дальнейшего развития. В этом же году Ярегу признали закрывающимся поселком. Через четыре года населенный пункт отключили от электричества и прочих коммунальных услуг, а в 2020 году весь жилищный фонд, который признали аварийным и непригодным для жилья, был снесен.

Как сообщает БНК, за последние 14 лет в Коми 11 деревень и сел признали закрывающимися.

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