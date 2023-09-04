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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 12:21

В Сыктывкаре на проезжей части опрокинулась иномарка

В Сыктывкаре в результате ДТП на проезжей части опрокинулся Fiat
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Столкновение произошло на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Домны Каликовой. Фото предоставлено «КП-Коми»

Столкновение произошло на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Домны Каликовой. Фото предоставлено «КП-Коми»

В Сыктывкаре произошла авария, в результате которой легковая машина опрокинулась. Об этом «КП-Коми» рассказал народный корреспондент, приславший в редакцию фото с места событий. По его словам, белый Fiat лежит на крыше.

- Авария на Каликовой. Что-то серьезное: медики, сотрудники ГИБДД, - рассказал очевидец ДТП.

По предварительной версии, водитель итальянского автомобиля не уступил дорогу отечественной легковушке. После столкновения иномарка перевернулась.

Подробности и состояние пострадавших уточняется.

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