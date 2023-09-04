В Коми пострадавшая в ДТП 17-летняя девушка получила 120 тыс. рублей компенсации

Суд удовлетворил заявленные требования, взыскав в пользу 17-летней пострадавшей воркутинки 120 тыс. рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воркуте произошло ДТП, в котором пострадали подростки 15 и 17 лет. Напомним, авария была зафиксирована в начале июня в Заполярье. Мужчина за рулем УАЗ сбил юных воркутинцев, не уступив им дорогу. В результате наезда 17-летняя девушка и 15-летний мальчик получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, ссадины.

Как рассказали в прокуратуре Коми, авария нанесла не только физический вред здоровью подростков, но и моральный. Ведомство направило исковое заявление с требованием взыскать с виновника ДТП компенсацию.

Суд удовлетворил заявленные требования, взыскав в пользу 17-летней пострадавшей воркутинки 120 тыс. рублей. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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