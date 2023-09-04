Боялась чужого кредита: в Сыктывкаре пенсионерка отдала телефонным мошенникам 300 тысяч рублей

Звонок со стационарного московского телефона лишил сыктывкарскую пенсионерку 300 тысяч рублей

В Сыктывкаре пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Пожилая женщина отдала 300 тысяч рублей, которые она накопила.

Как рассказали в пресс-службе МВД, мошенники действовали по классической и проверенной схеме. Неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником банка. Мужчина убедил пенсионерку, что на ее имя хотят взять кредит.

- Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита злоумышленник убедил потерпевшую продиктовать СМС-код, а затем похитил денежные средства, - добавили в ведомстве.

Всего за сутки жители Коми отдали аферистам около полумиллиона рублей.

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