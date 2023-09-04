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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 16:20

Боялась чужого кредита: в Сыктывкаре пенсионерка отдала телефонным мошенникам 300 тысяч рублей

В Сыктывкаре пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей, поверив мошенникам
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Звонок со стационарного московского телефона лишил сыктывкарскую пенсионерку 300 тысяч рублей

Звонок со стационарного московского телефона лишил сыктывкарскую пенсионерку 300 тысяч рублей

В Сыктывкаре пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Пожилая женщина отдала 300 тысяч рублей, которые она накопила.

Как рассказали в пресс-службе МВД, мошенники действовали по классической и проверенной схеме. Неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником банка. Мужчина убедил пенсионерку, что на ее имя хотят взять кредит.

- Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита злоумышленник убедил потерпевшую продиктовать СМС-код, а затем похитил денежные средства, - добавили в ведомстве.

Всего за сутки жители Коми отдали аферистам около полумиллиона рублей.

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