Пчеловод из Коми стал победителем отбора на грант по агротуризму

Визитной карточкой комплекса является арома- и апитерапия

Проект туристического комплекса «Апикерка» Сергея Токарчука из Корткеросского района вошел в число победителей федерального гранта «Агротуризм».

Напомним, 18-19 июля 2023 года в Министерстве сельского хозяйства России прошла защита проектов с целью получения гранта на развитие сельского туризма. Республику Коми представляли проекты аграриев Сергея Токарчука из Корткеросского района и Лидии Каневой из Усть-Цилемского района.

Сергей Токарчук с 2021 года ведёт хозяйство по пчеловодству. Туристический комплекс «Апикерка» находится в д. Баяркерес. Жителям и гостям республики фермерское хозяйство предлагает комфортный отдых на природе. Визитной карточкой комплекса является арома- и апитерапия.

На средства гранта пчеловод планирует установку и монтаж модульных объектов для арома- и апипроцедур, приобрести квадроцикл, обустроить автономные источники электро-, водо-, и теплоснабжения, а также благоустроить территорию. Будет создано одно рабочее место.

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