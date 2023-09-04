В Коми заблудился 76-летний грибник: он провел всю ночь в лесу Фото: Нина ЮШКОВА

В лесничестве Троицко-Печорского района спасатели искали 76-летнего грибника. Мужчина провел в лесу целую ночь.

В воскресенье, 3 сентября, в лес отправилась семья. Мужчина, его жена и дочь планировали собирать грибы и ягоды. В какой-то момент они разбрелись друг от друга. Пенсионер остался один, но место было для него знакомым. К вечеру остальные члены семьи вышли к машине. Мужчина так и не появился. У жены и дочери разрядились телефоны, поэтому вызвать спасателей не удалось. Лишь ночью они добрались до Троицко-Печорска. Там они уже сообщили о случившемся спасателям.

Они отправились на место. Спасатели с фонариками включили сирену и начали искать мужчину. Они прошли по лесу три километра и объехали лесничество. Найти пенсионера не удалось. Выяснилось, что мужчина блуждал по лесу и поранил ногу. Из-за этого он не мог быстро передвигаться. Мужчина видел фонари спасателей и слышал их сирены, однако ничего не мог сделать. Поэтому пенсионер остался на ночь в лесу. Для того, чтобы было комфортнее спать, он подложил под себя ветки пихты. Обогреться и развести костер мужчина не мог, поскольку не было спичек или зажигалки.

Набравшись сил, житель Коми пошел в сторону дороги. Там его встретили спасатели. С собой мужчина вынес грибы и ягоды. Пенсионер оказался опытным лесником, поэтому не испугался ночи среди деревьев, передает «Комиинформ».

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