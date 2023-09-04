В Ухте и Вуктыле начался отопительный сезон 4 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 4 сентября, в Ухте и Вуктыле стартовал отопительный сезон. Об этом сообщили в местных администрациях.

В Ухте тепло сначала будут подавать в соцобъекты. В домах отопление планируют включать по заявкам со стороны учреждений или управляющих компаний. Тепло будут подавать, если был получен паспорт готовности. Его выдают после проведения опрессовки и промывки системы.

В Вуктыле тепло сначала будут подавать в детские сады, школы и больницу. Далее отопление включат в учреждениях дополнительного образования и культуры.

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