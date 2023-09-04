Оштрафовали на миллион: в Коми двух человек судили за получение коммерческого подкупа

В Коми двух человек судили за получение коммерческого подкупа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сыктывкаре двух сотрудников АО «ПромМонтажСтрой» признали виновными в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Между ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» и АО «ПромМонтажСтрой» был заключен контракт. Согласно документации, компания должна была расширить Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Для этого предприятие привлекло многочисленных субподрядчиков, в том числе ООО «МонтажСпецСтрой».

С августа 2021 года по март 2022 года прораб и руководитель проекта получили от представителя ООО «МонтажСпецСтрой» 218 тысяч рублей. За это они обеспечивали бесперебойную работу субподрядчика на объекте. Кроме того, фигуранты проявляли лояльность к качеству выполненных работ. Свою вину злоумышленники не признали. Их оштрафовали на 1 млн рублей. Каждому осужденному на два года запретили занимать ряд должностей.

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