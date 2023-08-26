Предприниматели Коми могут получить бесплатные консультации юриста по ряду вопросов

Фото: Центр «Мой бизнес» Коми

Субъекты малого и среднего предпринимательства Коми могут записаться на бесплатные индивидуальные юридические консультации по вопросам аренды, открытия бизнеса, пользования имущества МКД для предпринимательства, самовольному строительству и т.д.

Консультации проводит практикующий юристом по предварительной записи. Для получения услуги нужно оставить заявку по ссылке: https://vk.cc/cpcYdF.

Консультация проводится в двух форматах: Очно в Центре «Мой бизнес» Коми, а для жителей районов Коми - в формате онлайн. Услуга предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Адрес Центра «Мой Бизнес» Коми: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина 74, 3 этаж; тел: 8 (8212) 44-60-25.

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