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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 11:20

В лесу обнаружен труп пропавшей женщины

Пропавшая три месяца назад Марина Макарова из Коми найдена мертвой
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Лиза Алерт. Коми

Фото: Лиза Алерт. Коми

В Коми обнаружена мертвой пропавшая 53-летняя Марина Макарова. Женщина исчезла еще 27 мая в поселке Усть-Лэкчим. Три месяца назад ориентировку на сельчанку распространили волонтеры «Лиза Алерт».

Как сообщил собственный источник «КП-Коми», труп пропавшей был найден в лесу.

Известно, что в день пропажи Марина Макарова ушла в лесной массив, но так и не вернулась. Обеспокоенные близкие забили тревогу и обратились к поисковикам. Лишь через несколько месяцев стало известно, что сельчанки нет в живых.

По факту обнаружения тела женщина начата доследственная проверка.

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