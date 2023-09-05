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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 12:24

В Сыктывкаре мужчина зверски расправился с молодой женщиной

Житель Сыктывкара обвиняется в избиении до смерти знакомой
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь 48-летней местной жительницы. Женщина погибла от рук своего знакомого, который забил ее до смерти.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми, трагедия произошла в одной из квартир дома по улице Банбана. 44-летний мужчина, будучи сильно пьяным, резко набросился на свою жертву с кулаками и стал ее зверски избивать. От тяжелых травм несчастная умерла до приезда медиков.

- Обвиняемый задержан, вину в содеянном признал. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, - заключили в СК.

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