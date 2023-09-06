В Коми обнаружен мертвым вахтовик

Организовано расследование несчастного случая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Нижний Одес найден мертвым работник ООО «Профессиональные технологии». О смерти вахтовика сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По информации ведомства, трагедия произошла 1 сентября. Мужчина ушел на отдых между сменами, когда ему стало плохо. Вахтовик потерял сознание и больше не очнулся. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть работника.

- Организовано расследование несчастного случая. В настоящее время определяется состав комиссии по расследованию данного несчастного случая, - сообщили в инспекции.

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