В Коми от имени Владимира Путина поздравили со столетием Агнессу Сапожникову

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В Сыктывкаре от имени президента Российской Федерации Владимира Путина со столетним юбилеем поздравили труженицу тыла в годы Великой Отечественной войны Агнессу Сапожникову. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Коми.

Агнесса Сапожникова родилась в многодетной семье в Украине, в 1934 году переехала на Северный Кавказ, потеряла отца в возрасте 16 лет, после чего ей пришлось идти работать в типографии.

В 1941 году Агнессу и ее семью отправили в Казахстан по приказу Иосифа Сталина, там девушка работала на ферме. После, в 1943 году, она была мобилизована в Ухту на трудовой фронт, где работала главным бухгалтером на заводе стройматериалов.

Агнесса Сапожникова воспитала двоих детей, вырастила внуков и правнуков. В свои сто лет она тщательно соблюдает режим дня: встает в половину седьмого делает зарядку и рано ложиться спать. Последние 15 лет живет в Сыктывкаре.

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