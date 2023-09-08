В Коми 44-летний мужчина получил срок за сексуальное насилие

Жительница Коми пострадала от насильника

В Воркуте 44-летнего местного жителя осудили за действия сексуального характера с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, в сентябре 2021 года фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения совершил действия сексуального характера в отношении 44-летней женщины. В тот момент они находились в квартире дома на улице Энтузиастов в поселке Воргашор.

Суд вынес решение наказать мужчину десятью годами лишения свободы в колонии строгого режима.

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