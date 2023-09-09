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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 15:16

Ударил ножом в шею: жителя Ухты обвиняют в убийстве

Пьяный житель Коми зарезал человека
Источник:kp.ru
Пьяный житель Коми зарезал человека

Пьяный житель Коми зарезал человека

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Ухте местного жителя обвиняют в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Трагедия произошла в период с 22 до 24 июня. Пьяный фигурант находился в одной из квартир. Схватив нож, он на почве личной неприязни напал на человека. Злоумышленник со значительной силой ударил оппонента в область шеи. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Судебное заседание по нему назначили на 18 сентября. Там фигуранту определят меру пресечения.

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