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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 9:19

Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо девушке в сыктывкарском кафе

В Сыктывкаре мужчина распылил в лицо девушке перцовый баллончик
Источник:kp.ru
Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо девушке в сыктывкарском кафе

Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо девушке в сыктывкарском кафе

Накануне в одном из кафе Сыктывкара сработала тревожная кнопка. На место направился наряд Росгвардии, а также приехала скорая помощь.

Между нетрезвыми посетителями произошла перепалка, в результате которой 31-летний мужчина распылил перцовый баллончик в глаза 23-летней девушке.

От госпитализации пострадавшая отказалась. Нарушителя доставили в полицию.

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