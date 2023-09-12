Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо девушке в сыктывкарском кафе

Накануне в одном из кафе Сыктывкара сработала тревожная кнопка. На место направился наряд Росгвардии, а также приехала скорая помощь.

Между нетрезвыми посетителями произошла перепалка, в результате которой 31-летний мужчина распылил перцовый баллончик в глаза 23-летней девушке.

От госпитализации пострадавшая отказалась. Нарушителя доставили в полицию.

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