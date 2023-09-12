Попавшему под поезд жителю Коми вместе с маленьким сыном грозит штраф

В результате столкновения с поездом здоровью ребенка был причинен тяжкий вред

Жителю Коми, который вместе с сыном попал под поездом в Липецкой области, грозит крупный штраф. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом говорится в обвинительном заключении и.о. Липецкого транспортного прокурора Андрея Кириллова.

Напомним, на станции Грязи-Воронежские мужчина шел с 1,5-годовалым сыном по перрону, когда в них врезался поезд. Перед началом движения житель Коми не удостоверился в безопасности и перешел железную дорогу в неположенном для этого месте.

В результате столкновения с поездом здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

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