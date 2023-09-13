В Коми онкобольным предлагают компенсировать проезд в больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми всем онкобольным предлагают компенсировать расходы на проезд в медицинские учреждения региона, где оказывают специализированную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Законопроект подготовило Минтруда Коми. Как пояснила глава ведомства Екатерина Грибкова, эта инициатива направлена на защиту здоровья жителей. По ее словам, у каждого онкобольного, вне зависимости от места жительства, должна быть возможность своевременно получать медицинскую помощь.

Сейчас компенсацию расходов на проезд могут получить лишь жители труднодоступных населенных пунктов. Теперь же такую меру поддержки хотят распространить на всех онкобольных Коми. Людям будут компенсировать две поездки в год. Им возместят расходы на проезд в обе стороны. В 2022 году в Коми насчитывался 5 531 онкобольной.

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