Заключенный из Коми получил 11,5 лет за организацию незаконных игр в колонии

В Коми за азартные игры осудили заключенного. Фото: Следственный комитет Коми

В Коми 36-летнего осужденного признали виновным в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

В суде установили, что фигурант уголовного дела изготовил карты и покерные фишки, а также проводил азартные игры среди осужденных. Во время игр он вел записи результатов и размера выигрышей. Всего его незаконный доход составил 297 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре 15-летний подросток угнал четыре машины и украл инструменты (подробнее)