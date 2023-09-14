Заключенный из Коми получил 11,5 лет за организацию незаконных игр в колонии

В Коми за азартные игры осудили заключенного. Фото: Следственный комитет Коми
В Коми 36-летнего осужденного признали виновным в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.
В суде установили, что фигурант уголовного дела изготовил карты и покерные фишки, а также проводил азартные игры среди осужденных. Во время игр он вел записи результатов и размера выигрышей. Всего его незаконный доход составил 297 тысяч рублей.
Суд назначил ему наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.
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