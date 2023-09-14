Вакцинацию от гриппа в Коми начнут в сентябре или октябре

В Коми поступила вакцина от гриппа

По информации минздрава Коми, в республику поступила вакцина от гриппа. По предоставленным данным, прививка подойдет как для детей, так и взрослых.

В ведомстве отметили, что привить планируется не менее 435 686 человек. Представители министерства посоветовали пройти иммунизацию до начала эпидподъема.

Желающие могут получить вакцину уже в сентябре-октябре. Сезонную заболеваемость ожидают в ноябре.

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