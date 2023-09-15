Жителя Татарстана обязали вернуть пожилому печорцу похищенные мошенниками деньги

22-летнего жителя Татарстана обязали вернуть 70-летнему пенсионеру из Печоры деньги, похищенные мошенниками. Все произошло в августе 2020 года.

Пенсионеру поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником кредитной организации, который сообщил, что его деньгами пытаются завладеть мошенники. Чтобы сохранить сбережения, печорцу заявили о необходимости перевести деньги на другой банковский счет. Сумма ущерба составила 850 тысяч рублей.

Оперативники установили, что банковский счет, на который были переведены деньги, принадлежит молодому человеку из Татарстана.

Потерпевший обратился в суд и потребовал вернуть деньги, а также проценты за пользование чужими деньгами. Ответчик заявил, что банковскими картами лично не пользовался, так как передал их знакомому за вознаграждение, но это не освободило его от ответственности.

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