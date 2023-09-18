В Коми пьяный водитель Lifan столкнул в кювет Chevrolet

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 17 сентября, под Сосногорском пьяный водитель Lifan столкнул в кювет Chevrolet, в результате чего пострадал сам водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 18.40. Пьяный 44-летний мужчина Lifan ехал по подъезду к Дутово со стороны Нижнего Одеса в направлении Вуктыла. На 54-м километре легковушка врезалась в Chevrolet. Это произошло из-за несоблюдения дистанции. От удара Chevrolet съехал в правый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель Lifan. Мужчина получил ушиб грудной клетки. Госпитализация ему не потребовалась.

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