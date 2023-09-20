Забил до смерти и застрелил: житель Коми совершил страшное убийство

Житель Коми расправился со своим знакомым

В Усинске 35-летнего жителя признали виновным в умышленном причинении смерти другому человеку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми. Суд установил, что в конце мая 2023 года фигурант уголовного дела находился около реки Седью вместе со своим знакомым в состоянии алкогольного опьянения. Во время встречи между ними возник конфликт, в результате которого подсудимый избил потерпевшего и застрелил его из ружья. В результате кровопотери пострадавший скончался на месте происшествия. Тело обнаружили спустя некоторое время после того, как о пропаже мужчины заявила его супруга. Судья принял решение лишить подсудимого свободы на десять лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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