Житель Коми сорвался с высоты на работе

Житель Коми пострадал во время работы

Гострудинспекция Коми сообщила о пострадавшем сотруднике «Комистроймост». По данным ведомства, мужчина упал с высоты во время выполнения работ. К настоящему моменту известно, что ЧП произошло 16 сентября около 8:40. Работник компании во время работ сорвался с высоты автомобильной площадки. В результате случившегося пострадавший получил травмы тяжелой степени тяжести. В настоящий момент организовано расследование несчастного случая.

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