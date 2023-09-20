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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 5:15

Житель Коми сорвался с высоты на работе

Гострудинспекция расследует несчастный случай падения с высоты в Коми
Источник:kp.ru
Житель Коми пострадал во время работы

Житель Коми пострадал во время работы

Гострудинспекция Коми сообщила о пострадавшем сотруднике «Комистроймост». По данным ведомства, мужчина упал с высоты во время выполнения работ. К настоящему моменту известно, что ЧП произошло 16 сентября около 8:40. Работник компании во время работ сорвался с высоты автомобильной площадки. В результате случившегося пострадавший получил травмы тяжелой степени тяжести. В настоящий момент организовано расследование несчастного случая.

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