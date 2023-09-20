Житель Коми погиб во время рабочей командировку

В В Печорском районе местный житель погиб во время командировки

В Печорском районе сотрудник компании ООО «Системнефтеавтоматика» погиб во время командировки. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции Коми.

По предоставленным данным, извещение о смертельном несчастном случае поступило в ведомство 19 сентября. В настоящий момент детали пока что неизвестны.

В пресс-службе надзорного органа сообщили, что организовали комиссию, которая будет заниматься расследованием случившегося.

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