Житель Коми погиб во время рабочей командировку

В В Печорском районе местный житель погиб во время командировки
В Печорском районе сотрудник компании ООО «Системнефтеавтоматика» погиб во время командировки. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции Коми.
По предоставленным данным, извещение о смертельном несчастном случае поступило в ведомство 19 сентября. В настоящий момент детали пока что неизвестны.
В пресс-службе надзорного органа сообщили, что организовали комиссию, которая будет заниматься расследованием случившегося.
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