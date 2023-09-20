За оскорбление зампрокурора Сосногорска привлекут к ответственности заключенного

За оскорбление зампрокурора Сосногорска привлекут к ответственности мужчину, который отбывает наказание в одном из исправительных учреждений под Ухтой.

Все произошло 6 июня 2023 года в горсуде Сосногорска в ходе рассмотрения уголовного дела по обвинению в оскорблении судьи. После оглашения постановления судом обвиняемый обратился к зампрокурора Сосногорска и высказал в его адрес нецензурные оскорбления.

Свою вину мужчина признал. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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